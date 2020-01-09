Украина

Опытный вратарь снова будет защищать цвета донецкого клуба.

Голкипер Артем Кичак стал первым зимним новичком Олимпика, сообщил клуб в своем официальном канале в Телеграме.

30-летни вратарь – воспитанник винницкой Нивы-Свитанок и киевского Динамо. Он сыграл только два официальных матча за первую команду киевлян.

С 2013 по 2017 год Артем играл за Волынь, после чего перебрался в Олимпик, за который провел девять матчей. Спустя год он ушел в венгерский МТК.

После 18 туров Премьер-лиги Олимпик с 18 очками идет на девятом месте, отставая от топ-6 на четыре пункта.

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