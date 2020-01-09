Киевское Динамо следит за вингером Левски Паулиньо, утверждает Gong.bg  со ссылкой на Тема Спорт.

Динамо придется серьезно постараться, чтобы заполучить футболиста. Контракт игрока с Левски рассчитан до 2021 года, и клуб не хочет с ним расставаться.

В осенней части чемпионата Паулиньо забил семь голов и сделал три ассиста.

Бразилец выступал за Зарю с 2016 по 2018 год, однако особо проявить себя не сумел и покинул клуб в качестве свободного агента.

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