Сейчас бразилец выступает за Левски, который не горит желанием продавать игрока.
Паулиньо, Левски
09 января 2020, 17:58
Киевское Динамо следит за вингером Левски Паулиньо, утверждает Gong.bg со ссылкой на Тема Спорт.
Динамо придется серьезно постараться, чтобы заполучить футболиста. Контракт игрока с Левски рассчитан до 2021 года, и клуб не хочет с ним расставаться.
В осенней части чемпионата Паулиньо забил семь голов и сделал три ассиста.
Бразилец выступал за Зарю с 2016 по 2018 год, однако особо проявить себя не сумел и покинул клуб в качестве свободного агента.
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