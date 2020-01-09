Украина

Сейчас бразилец выступает за Левски, который не горит желанием продавать игрока.

Киевское Динамо следит за вингером Левски Паулиньо, утверждает Gong.bg со ссылкой на Тема Спорт.

Динамо придется серьезно постараться, чтобы заполучить футболиста. Контракт игрока с Левски рассчитан до 2021 года, и клуб не хочет с ним расставаться.

В осенней части чемпионата Паулиньо забил семь голов и сделал три ассиста.

Бразилец выступал за Зарю с 2016 по 2018 год, однако особо проявить себя не сумел и покинул клуб в качестве свободного агента.

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