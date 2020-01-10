Украина

Полузащитник донецкого Шахтера Веллингтон Нем

Бразильское издание NETFLU сообщает, что хавбек донецкого Шахтера Веллингтон Нем вернется в стан чемпионов Украины.

Флуминенсе, где футболист выступал на правах аренды, не собирается продлевать соглашение с "горняками", поскольку главный тренер команды не рассчитывает на игрока.

Отмечается, что сам Нем со своими представителями пытался сделать все возможное, чтобы остаться в бразильском клубе.

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