Украина

Нападающий Десны хочет помочь новой команде выиграть как минимум бронзу.

Филипп Будковский этой зимой сменил идущую третьей Зарю на четвертую команду чемпионата – Десну. Он надеется, что по итогам чемпионата выше окажутся именно черниговцы.

"Я общался с главным тренером Десны, слышал, что во мне заинтересованы. Это сыграло важную роль в том, что я оказался в Чернигове. Да, Десна – ближайший конкурент Зари. Так что будет интересно, а у меня будет двойная мотивация опередить бывший клуб", — рассказал Будковский пресс-службе Десны.

В Чернигове Будковский будет конкурировать с Александром Филипповым, забившим девять голов в Премьер-лиге и Дмитрием Хлебасом, на счету которого семь точных ударов.

"Я всегда готов к конкуренции, буду прикладывать максимум усилий. Естественно, хочется выиграть конкуренцию и играть", — добавил Филипп.

Несмотря на успехи Десны в этом сезоне, в сборную Украины футболисты клуба пока что не вызывались.

"Я думаю, что тренерский штаб сборной должен обращать внимание на игроков Десны, ведь команда идет в верхней части турнирной таблицы – это важно. В Десне есть хорошие квалифицированные игроки. Если так будет продолжаться, их вызовут в сборную", — уверен Будковский.

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