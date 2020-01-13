Украина

Football.ua представляет таблицу со всеми переходами Украинской Премьер-лиги во время зимнего трансферного окна.

Официально трансферное окно в Украине еще не открылось, но переходы в и из клубов УПЛ уже давно начались. Следите за трансферами украинских клубов вместе с этим материалом, который будет обновляться.

Сокращения:

ва — возврат аренды

ар — аренда

са — свободный агент

н — нападающий

п — полузащитник

з — защитник

в — вратарь.

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.