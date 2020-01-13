Официально трансферное окно в Украине еще не открылось, но переходы в и из клубов УПЛ уже давно начались. Следите за трансферами украинских клубов вместе с этим материалом, который будет обновляться.

Сокращения:

ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент

н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь.

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.

Клуб Пришли Ушли

Шахтер

Веллинтон Нем (п. Флуминенсе, ва)

---

Динамо

Ибрагим Каргбо (п. Роселар, ?),
Назарий Русин (н. Заря, ва).

Денис Гармаш (п. Ризеспор, ар),
Сидклей (з. Коринтианс, ар),
Никита Кравченко (п. Олимпик, ар).

 

Александрия

 Роман Вантух (з. Динамо, ар),
Артем Гордиенко (п. Шериф, ?),		 ---

Мариуполь

 --- ---
 

Заря

---

 Филипп Будковский (н. Десна, ?),
Леван Арвеладзе (п. Десна, ?),
Луиз Фелипе (в. са),
Назарий Русин (н. Динамо, ва)

Львов

 Никита Татарков (п. са)

Владимир Адамюк (з. Днепр-1, 0,35),
Висенте (з. са)
Александр Насонов (з. са)
Николай Квасный (з. са)
Руслан Зубков (з. са)

Ворскла

 Руслан Степанюк (н. Жетысу, са) ---

Десна

Филипп Будковский (н. Заря, ?),
Леван Арвеладзе (п. Заря, ?),

 Артем Фаворов (п, Академия Пушкаша, 0,47),
Максим Дегтярев (н. Олимпик, ар),
Андрей Богданов (п. ?).

Олимпик

 Никита Кравченко (п. Динамо, ар)
Максим Дегтярев (н. Десна, ар),
Артем Кичак (в. са)		 Роман Вантух (з, Александрия),
Егор Клименук (з, са)
Алийу Абубакар (з, са)
Геннадий Пасич (п, са)
Герман Пеньков (в, са)
Иван Трубочкин (з, са)

Карпаты

 ---

 

Хорхе Карраскаль (п. Ривер Плейт, 2,5)
Мелвин Лоренцен (п. са) 
Франье Войкович (п. са)

Днепр-1

 Александр Сваток (з, Хайдук, 0,35),
Владимир Адамюк (з, ФК Львов, 0,35),
Алексей Хобленко (н. Динамо-Брест, са),
Андрей Цуриков (з. Яблонец, ?)		 Юрий Романюк (з. са)
Александар Кобахидзе (п. са)
Арамис Кузин (н. са)
Игорь Загальский (п. са)

Колос

Арни Вильхамссон (н, са),

 Владислав Нехтий (н. са),
Вячеслав Рябов (п. са),
Джемаль Кызылатеш (п. са),
Олександр Мигунов (з. са),
Андрей Сахневич (з. са),
Владислав Охрончук (з. са)

 

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