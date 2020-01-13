|Клуб
|Пришли
|Ушли
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Шахтер
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Веллинтон Нем (п. Флуминенсе, ва)
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Динамо
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Ибрагим Каргбо (п. Роселар, ?),
Назарий Русин (н. Заря, ва).
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Денис Гармаш (п. Ризеспор, ар),
Сидклей (з. Коринтианс, ар),
Никита Кравченко (п. Олимпик, ар).
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Александрия
|Роман Вантух (з. Динамо, ар),
Артем Гордиенко (п. Шериф, ?),
|---
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Мариуполь
|---
|---
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Заря
|
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|Филипп Будковский (н. Десна, ?),
Леван Арвеладзе (п. Десна, ?),
Луиз Фелипе (в. са),
Назарий Русин (н. Динамо, ва)
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Львов
|Никита Татарков (п. са)
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Владимир Адамюк (з. Днепр-1, 0,35),
Висенте (з. са)
Александр Насонов (з. са)
Николай Квасный (з. са)
Руслан Зубков (з. са)
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Ворскла
|Руслан Степанюк (н. Жетысу, са)
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Десна
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Филипп Будковский (н. Заря, ?),
Леван Арвеладзе (п. Заря, ?),
|Артем Фаворов (п, Академия Пушкаша, 0,47),
Максим Дегтярев (н. Олимпик, ар),
Андрей Богданов (п. ?).
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Олимпик
|Никита Кравченко (п. Динамо, ар)
Максим Дегтярев (н. Десна, ар),
Артем Кичак (в. са)
|Роман Вантух (з, Александрия),
Егор Клименук (з, са)
Алийу Абубакар (з, са)
Геннадий Пасич (п, са)
Герман Пеньков (в, са)
Иван Трубочкин (з, са)
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Карпаты
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Хорхе Карраскаль (п. Ривер Плейт, 2,5)
Мелвин Лоренцен (п. са)
Франье Войкович (п. са)
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Днепр-1
|Александр Сваток (з, Хайдук, 0,35),
Владимир Адамюк (з, ФК Львов, 0,35),
Алексей Хобленко (н. Динамо-Брест, са),
Андрей Цуриков (з. Яблонец, ?)
|Юрий Романюк (з. са)
Александар Кобахидзе (п. са)
Арамис Кузин (н. са)
Игорь Загальский (п. са)
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Колос
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Арни Вильхамссон (н, са),
|Владислав Нехтий (н. са),
Вячеслав Рябов (п. са),
Джемаль Кызылатеш (п. са),
Олександр Мигунов (з. са),
Андрей Сахневич (з. са),
Владислав Охрончук (з. са)