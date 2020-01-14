Украина

Форвард Барселоны Лионель Месси лидирует по количеству мячей, забитых из-за предела штрафной площадки.

Как сообщает Opta, в ТОП-5 чемпионатах Европы за последние два с половиной сезона только шесть футболистов сумели отличиться десятью и более голами, забитыми из-за пределов штрафной площади.

Филиппе Коутиньо (Бавария Мюнхен), Дрис Мертенс (Наполи), Рияд Марез (Манчестер Сити) и Сусо (Милан) сумели по десять раз отметиться в воротах соперника с дальней дистанции.

На один мяч больше забил Мемфис Депай (Лион), а вот Лионель Месси был значительно выше (в этом показателе) от всех остальных.

Капитан Барселоны, которая накануне сменила тренера, целых 25 раз точно пробивал издали по воротам соперника.

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