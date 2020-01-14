Луганский клуб проведет минимум семь матчей на тренировочных сборах.
игроки Зари прибыли на сбор, фото ФК Заря
14 января 2020, 12:36
В рамках подготовки ко второй части сезона луганская Заря проведет два тренировочных сбора в Турции. Во время первого команда проведет четыре спарринга.
22 января команда сыграет два матча – против боснийского Челика и польской Лодзи. 25 января Заря проведет встречу с еще одним польским клубом – Пяст. Сербский Вождовац станет четвертым соперником, матч пройдет 29 января.
Во время второго сбора состоятся еще три встречи. 6 февраля соперником станет казахстанский Ордабасы, 10-го – боснийский Железничар, а 14-го – Торпедо-БелАЗ из Беларуси.
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