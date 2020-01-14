Украина

Луганский клуб проведет минимум семь матчей на тренировочных сборах.

В рамках подготовки ко второй части сезона луганская Заря проведет два тренировочных сбора в Турции. Во время первого команда проведет четыре спарринга.

22 января команда сыграет два матча – против боснийского Челика и польской Лодзи. 25 января Заря проведет встречу с еще одним польским клубом – Пяст. Сербский Вождовац станет четвертым соперником, матч пройдет 29 января.

Во время второго сбора состоятся еще три встречи. 6 февраля соперником станет казахстанский Ордабасы, 10-го – боснийский Железничар, а 14-го – Торпедо-БелАЗ из Беларуси.

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