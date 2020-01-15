"Горняки" проведут три контрольных поединка.
фото фк шахтер
15 января 2020, 19:28
Шахтер сформировал план на первый сбор в турецком Белеке. Команда проведет три матча, сообщил официальный сайт клуба.
25 января, 16:00: Шахтер – Лех (Польша)
26 января, 16:00: Шахтер – Войводина (Сербия)
30 января, 09:00 Шахтер – Словацко (Чехия).
Дончане вылетят в Белек 20 января. Первый сбор продлится до 30 января, а уже со 2 февраля стартует второй сбор, на котором "горняки" проведут еще четыре спарринга.
Первый официальный матч в 2020 году Шахтер сыграет 20 февраля с Бенфикой в рамках 1/16 финала Лиги Европы.