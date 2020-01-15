Украина

Главный тренер ПФК Львов рассказал, почему клуб делает ставку на бразильцев.

ПФК Львов решил пойти по пути Шахтера – клуб традиционно приглашает много бразильцев.

"Я приведу вам такой пример. Есть машина — Mercedes. Если за ней хорошо ухаживать, то ее легче продать, чем Ладу, как бы хорошо ты за ней не ухаживал", — рассказал Меликян в интервью Футбольному формату.

"Бразильцы в футболе – это и есть Mercedes. Они родились с мячом, это их. Они – хороший материал, если с ними работать. У них есть генетические качества, которые надо шлифовать, им нужно помогать прогрессировать. Это может улучшить финансовое положение клуба".

Лучшим трансфером для Львова стала продажа Бруно Дуарте, за которого Витория Гимараэш заплатила 600 тысяч евро.

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