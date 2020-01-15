Украина

Форвард Днепр-1 Алексей Хобленко рассказал об адаптации в новой команде и о своем выборе продолжения карьеры.

Нападающий подписал контракт с Днепр-1 во время зимней паузы.

"Готов к работе, чувство положительные. Со всеми ребятами уже познакомился, хотя некоторых знал еще раньше. В команде восприняли хорошо, я коммуникабельный, так что, думаю, проблем не будет", — приводит слова Хобленко официальный сайт Днепр-1.

Хобленко перебрался из белорусского Динамо-Брест, с которым имел возможность летом принять участие в квалификации Лиги чемпионов, но все же вернулся в Украину.

"Не думаю, что переезд в Украину — это уменьшение уровня. Убежден, что буду здесь только прогрессировать, ведь здесь хороший чемпионат, хорошая команда, есть прекрасная база для восстановления. Мне сейчас 25 лет, и я хочу прогрессировать. Уверен, что мой шанс сыграть в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы от меня никуда не денется".

Хобленко также высказал свое мнение о реальности попадания в ТОП-6 чемпионата Украины.

"У нас впереди еще будут сборы. Вы сами видите, что команда хорошо усилилась, и в целом имеет очень хороший подбор игроков. Теперь нам главное — сплотиться. Будет в команде коллектив, и тогда мы будем бороться за самые высокие места в турнирной таблице".

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