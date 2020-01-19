Фернандо вернулся в Шахтер — A Bola

Шахтер досрочно прекратил аренду Фернандо, сообщает A Bola.

По информации источника, инициатива исходила именно от руководства украинской команды. Некоторые португальские СМИ располагают другой информацией – Спортинг Л решил прекратить сотрудничество с бразильцем.

За все время Фернандо так и не сумел проявить себя в лиссабонском клубе из-за травм и болезней. Более того, он не провел ни одного матча за основную команду.

Выступая за Спортинг Лиссабон U-23, Фернандо забил один гол в шести матчах.

Отметим, что контракт Фернандо с Шахтером рассчитан до 30 июня 2023 года.

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