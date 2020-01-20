Украина

Приазовцы начали турецкий сбор ничьей с представителем Казахстана.

Команда Александра Бабича сыграла вничью против клуба из Первой лиги Казахстана Кызылжара, сообщает официальный сайт Мариуполя. Для "чаек" это был первый спарринг в турецком Сиде.

В первом тайме на поле была более-менее равная игра. Открыть счет сумели футболисты Мариуполя – Антон Байдал с пределов штрафной удачно сыграл после рикошета. Но буквально тут же украинский клуб пропустил гол в раздевалку.

Во второй половине встречи инициатива перешла на сторону приазовцев. Но реализовать несколько хороших моментов команде из Мариуполя не удалось. В итоге спарринг завершился боевой ничьей 1:1.

Мариуполь — Кызылжар 1:1

Голы: Байдал, 37 – ?, 39.

Мариуполь (1-й тайм): Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Сагуткин, Тищенко, Корниенко, Чех, Мишнев, Байдал, Чурко, Дудик

Мариуполь (2-й тайм): Поспелов, Путря, Дава, Яворский, Быков, Горбунов, Петерман, Федорчук, Топалов, Кулаков (Бондарь, 76), Библик (Кожевников, 76)