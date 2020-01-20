Приазовцы начали турецкий сбор ничьей с представителем Казахстана.
ФК Мариуполь
20 января 2020, 18:42
Команда Александра Бабича сыграла вничью против клуба из Первой лиги Казахстана Кызылжара, сообщает официальный сайт Мариуполя. Для "чаек" это был первый спарринг в турецком Сиде.
В первом тайме на поле была более-менее равная игра. Открыть счет сумели футболисты Мариуполя – Антон Байдал с пределов штрафной удачно сыграл после рикошета. Но буквально тут же украинский клуб пропустил гол в раздевалку.
Во второй половине встречи инициатива перешла на сторону приазовцев. Но реализовать несколько хороших моментов команде из Мариуполя не удалось. В итоге спарринг завершился боевой ничьей 1:1.
Мариуполь — Кызылжар 1:1
Голы: Байдал, 37 – ?, 39.
Мариуполь (1-й тайм): Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Сагуткин, Тищенко, Корниенко, Чех, Мишнев, Байдал, Чурко, Дудик
Мариуполь (2-й тайм): Поспелов, Путря, Дава, Яворский, Быков, Горбунов, Петерман, Федорчук, Топалов, Кулаков (Бондарь, 76), Библик (Кожевников, 76)