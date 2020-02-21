Украина

Предлагаем вашему вниманию 11 лучших игроков по мнению редакции.

Пока команды постепенно завершают процесс подготовки ко второй части сезона в Премьер-лиге и готовятся вступить в бой, Football.ua решил еще раз подвести итоги первой. Увы, в этом чемпионате интриги не случилось — Шахтер на голову сильнее конкурентов, оторвавшись от ближайшего преследователя на 14 очков. Сборная из лучших игроков турнира практически повторяла бы основной состав Шахтера, поэтому мы не стали брать во внимание игроков "горняков".

Перед вами — символическая сборная "остального" чемпионата Украины.

Вратарь: Юрий Панькив (Александрия)

Пускай Александрия и идет на пятом месте турнирной таблицы, а также имеет не самый лучший показатель пропущенных голов (17), но не отметить Панькива нельзя. Юрий уже который год олицетворяет последний рубеж александрийцев и стабильно выполняет свою работу на высоком уровне. Неудивительно, что именно Панькив вызывается в сборную наряду с Пятовым и Луниным.

Сложно вспомнить даже один пропущенный гол, когда Юрию можно было предъявить претензии. Оборона, конечно, допускала ошибки, но Панькив играл надежно и вселял уверенность в своих партнеров по команде.

Правый защитник: Денис Фаворов (Десна)

Наверное, даже при наличии Шахтера в доступных для выбора команд место справа в обороне досталось бы Денису Фаворову. "Дарио Срна" черниговской команды надежен в защите, постоянно терроризирует оборону соперника подключениями по флангу, выполняет роскошные навесные передачи и, нет сомнений, оказывает огромное влияние в раздевалке.

Ко всему прочему, Фаворов может сыграть и в опорной зоне, что ему приходилось делать по ходу сезона несколько раз. В таких случаях справа в обороне появлялся чемпиона мира Ефим Конопля.

Центральный защитник: Андрей Гитченко (Десна)

Еще одним представителем "северян" в нашей сборной станет Андрей Гитченко — опытный защитник, как и Фаворов, важнейший человек для раздевалки и приносит огромную пользу на поле. Опытный и габаритный защитник отлично выбирает позицию, нивелируя не самые лучшие скоростные данные, а также безупречно играет на "втором этаже".

Оборона Десны — одна из самых надежных в чемпионате. Команда Рябоконя пропустила всего лишь тринадцать мячей. Залогом успеха "северян" в первой части сезона стала именно качественная защита, а уже она послужила отличным фундаментом для креативных игроков атаки.

Центральный защитник: Виталий Вернидуб (Заря)

Наверное, если бы данная сборная была реальной командой, то сочетание Гитченко — Вернидуб было бы несколько медленным, но разбиралось бы с командами, которые любят побороться, в два счета. Капитан, лидер и фундамент Зари — сложно представить нынешний состав луганчан без Вернидуба.

Как и у Гитченко, сильными сторонами защитника считается игра при верховых единоборствах и правильный выбор позиции. К тому же, Вернидуб — постоянная угрозу воротам соперника при розыгрыше стандартных положений.

Левый защитник: Виталий Миколенко (Динамо)

Миколенко на данный момент не только один из лучших левых защитников чемпионата, но еще и один из главных кандидатов "на выход" из украинской Премьер-лиги. Защитник сборной Украины — светлое пятно в игре Динамо. Помимо удачной игры в обороне, Виталий постоянно подключается к атакам — энергии молодому футболисту не занимать.

Два гола и шесть результативных передач в 25 матчах сезона (один и пять — за 15 игр УПЛ соответственно) доказывают, что защитник в этом сезоне "в огне" и вполне можно ожидать, что летом будут ходить разговоры о его переезде в другой клуб.

Правый полузащитник: Богдан Леднев (Заря)

Еще одно дарование футбольной школы Динамо, которое, правда, выступает за Зарю. Леднев уже второй сезон проводит в аренде в стане луганчан, но лишь сейчас смог раскрыться по-настоящему. Богдан наряду с Филипповым имеет девять забитых голов, уступая лишь Жуниору Мораесу. Леднев пользуется полным доверием от Скрипника, что помогает ему прогрессировать.

Примечательно, что контракт полузащитника с Динамо истекал уже этим летом, а потому на Леднева могло быть достаточно много претендентов. Наверняка, европейские клубы были бы не против заполучить столь талантливого игрока на бесплатной основе, но Леднев продлил контракт с киевлянами.

Центральный полузащитник: Кирилл Ковалец (Александрия)

Ковалец на текущий момент главный человек Александрии в центре поля. Если раньше эти лавры больше отходили к Банаде, который создавал остроту у чужих ворот своим своевременными подключениями, то сейчас весь креатив исходит от Ковальца. Если Кирилла нет на поле, то Александрия намного медленнее двигает мяч и с трудом ищет возможности для обострения.

Ковалец после периода в Черноморце занял свою нишу в Александрии, где стал ключевым игроком. Если ничего не изменится, то клуб будет расти и ставить все более высокие цели, а Кирилл — тот человек, около которого можно строить более сильную команду.

Центральный полузащитник: Дмитрий Иванисеня (Заря)

Иванисеня еще совсем недавно проводил полгода без футбольной команды, но после приглашения в Динамо Тбилиси пошел на повышение в Зарю. Теперь мы говорим об основном полузащитнике Зари и игроке сборной Украины. Дмитрий совершил качественный прорыв за минувшую часть сезона и трудно представить, что кто-то в стане луганчан способен выполнять подобный ему объем работы.

Конечно, полузащитнику еще нужно подтвердить свой уровень игры во второй половине сезона, но первая часть в его исполнении была крайне хорошей. Если Заря претендует на то, чтобы подвинуть Динамо со второй строчки, то им нужен Иванисеня в хорошем тонусе и отличном настрое.

Левый полузащитник: Богдан Михайличенко (Заря)

Увидев Миколенко на позиции левого защитника можно было подумать, что Михайличенко в сборную не попал, но пройти мимо прорыва от Богдана крайне трудно. Уже давно все привыкли к стабильно хорошей игре Михайличенко, но первая половина этого сезона стала для Богдана, возможно, лучшей в карьере.

Постоянные рейды по левому флангу позволяют отдать ему место слева в полузащите. Модель игры Зари при Скрипнике подразумевает очень активные включения от крайних беков, что позволяет Михайличенко показывать себя во всей красе.

Центральный атакующий полузащитник: Виктор Цыганков (Динамо)

Цыганков не лучшим образом начал сезон, но к его разгару набрал форму и, как и положено лидеру, приносил результат своей команде. Наверное, один из немногих игроков, к которому довольно мало претензий в той ситуации, в которую попало Динамо. Также Цыганкову довольно часто приходилось отдуваться перед прессой, с чем он справлялся.

Виктор делает разницу на футбольном поле и остается важным элементом для раздевалки. Именно от Цыганкова стоит, в первую очередь, ждать высокого уровня игры в оставшейся части сезона, чтобы Динамо могло выиграть борьбу за вторую позицию в чемпионате Украины.

Центральный нападающий: Александр Филиппов (Десна)

Кто-то раскрывается в юном возрасте, а кому-то нужно достичь 27-летнего возраста. Так, Александр Филиппов идет на втором месте в бомбардирской гонке украинской Премьер-лиги, забив практически треть голов Десны. Рост 182 см наряду с хорошей подвижностью позволяют Филиппову отлично справляться с ролью наконечника атак "северян".

Однако Александру вовсе не стоит расслабляться, ведь Десна подписала Будковского. До этого альтернативой Филиппову можно было считать лишь Хлебаса, который преимущественно действовал глубже своего партнера по команде.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.