Украина

Дончане продолжают подготовку ко второй части сезона.

В очередном товарищеском поединке на тренировочном сборе Олимпик сумел обыграть польскую Корону, забив два безответных гола.

Корона – Олимпик 0:2

Голы: Завийский, 35, Шахаб, 86

Олимпик: Крынский (Кичак, 30) — Ксенз (Пасич, 60), Лукьянчук (Гришко, 30), Зотько (Лукьянчук, 60), Пасич (Кравченко, 30), Кравчук (Цымбалюк, 30), Тейшейра (Политыло, 30), Завийский (игрок на просмотре), Балашов (Тейшейра, 70), Шахаб (Чагадзе, 30), Дегтярев (Шахаб, 60).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.