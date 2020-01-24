Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеской игры киевлян.

Динамо в третьем спарринге на турецких сборах разгромило представителя Северной Македонии – Вардар (4:0). Голами отметились Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Миккель Дуэлунд и Назарий Русин.

Динамо – Вардар (Скопье, Северная Македония) 4:0

Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуэлунд, 30, Русин, 87 (с пенальти).



Динамо (1 тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук (К), Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль.



Динамо (2 тайм): Нещерет, Шабанов (К), Попов, Миколенко, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин.



Вардар (стартовый состав): Гачевски, Тошевски, Найдовски, Новак, Мичевски, Адем Али, Брдаровски, Леовигилдо, Аврамовски, Цветановски, Джэмаль Ибиши.

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов — Найдовски.

Следующий контрольный матч (четвертый из шести) Динамо проведет уже сегодня, 24 января, против Хайдука из Сплита.