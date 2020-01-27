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    27 января 2020, 18:36

    Вакула: Нравится, что у Каштру все занятия с мячом

    Молодой хавбек прокомментировал как у него проходит адаптация в новой команде.

    Владислав Вакула, фото ФК Шахтер
    Владислав Вакула, фото ФК Шахтер 27 января 2020, 18:36

    Донецкий Шахтер продолжает подготовку к весенней части сезона. Своими ощущения от дебютного сбора в стане первой команды "оранжево-черных" поделился Владислав Вакула, который отыграл в двух спаррингах за команду Луиша Каштру.

    "Процесс подготовки проходит хорошо, чувствую себя отлично. Есть небольшая крепатура, но для сборов это стандартная ситуация. Обычно первые дней пять втягиваешься, а потом привыкаешь к нагрузкам. Мне нравится, что у Луиша Каштру все занятия с мячом, упражнения игровые и интересные. Помогают и контрольные матчи", — цитирует футболиста пресс-служба "горняков".

    "Это такая нагрузка с повышенной ответственностью, после которой увереннее чувствуешь себя в официальных встречах. Рад, что принял участие в двух спаррингах: приятно играть с такими футболистами, рядом с ними набираюсь опыта", — признался молодой игрок.

    Шахтер завершил первый этап интенсивных тренировок на турецком сборе и сегодня, 27 января, все игроки были заняты восстановительными процедурами. С завтрашнего дня тренировки возобновятся, а "горняки" до конца сбора проведут еще два товарищеских матча — против Пролетара (29 января) и Словацко (30 января).

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