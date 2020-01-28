Украина

Голкипер считает, что шансы на победу у команд одинаковые.

Новоиспеченный капитан донецкого Шахтера Андрей Пятов оценил шансы "горняков" в 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской Бенфики.

"Конечно смотрим матчи Бенфики. Очень приличная команда, очень. Тяжело будет, но я всегда говорю, что нет ничего невозможного".

"У них плюс, что идет чемпионат. Это самое главное. Больше я не вижу разницы, что они сильнее нас. Хорошая команда, которую можно проходить, но нужно подготовится. Шансы одинаковые", — заявил Пятов в интервью Футбольному формату.

Также вратарь прокомментировал слухи вокруг возможного перехода Матвиенко в лондонский Арсенал.

"Видели, что Давид Луис творил? Это не зря. Видимо, ему уже сказали. Приятно, если это действительно так. Шахтер еще раз доказывает, что нашей командой и игроками интересуются только гранды".

"Хотел бы, чтобы Матвиенко оказался в Сити. Еще не вижу, как новый тренер в Арсенале себя проявит, пока трудно ему это дается. А Гвардиолу все знают, знают его требования. Шахтер немного похож с этим. В адаптации ему точно там легче будет".

Ранее процесс подготовки к весенней части сезона прокомментировал Евгений Коноплянка.

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