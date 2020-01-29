Местом проведения матча будет турецкая Анталия.
ФК ДИнамо Киев
29 января 2020, 11:15
На втором сборе в Турции Динамо проведет контрольный поединок против Бораца, сообщил официальный сайт боснийского клуба. Матч против Бораца состоится 9 февраля.
Борац после 19 туров чемпионата Боснии и Герцеговины идет на третьем месте, на одно очко отставая от лидирующего Сараево и на четыре опережая расположившийся на пятой строчке Зриньски.
Также соперниками Динамо на втором сборе будут словенская Олимпия и норвежский Стремгодсет.
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