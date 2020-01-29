Украина

Местом проведения матча будет турецкая Анталия.

На втором сборе в Турции Динамо проведет контрольный поединок против Бораца, сообщил официальный сайт боснийского клуба. Матч против Бораца состоится 9 февраля.

Борац после 19 туров чемпионата Боснии и Герцеговины идет на третьем месте, на одно очко отставая от лидирующего Сараево и на четыре опережая расположившийся на пятой строчке Зриньски.

Также соперниками Динамо на втором сборе будут словенская Олимпия и норвежский Стремгодсет.

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