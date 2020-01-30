Украина

Футболист отыграл все 18 матчей без замен.

Украинская Премьер-лига со ссылкой на WyScout опубликовала статистические показатели игроков УПЛ в текущем сезоне. Вниманию удостоились игроки-рекордсмены по количеству проведенных минут на футбольном поле.

На первой строчке располагается 33-летний капитан ФК Львов Сергей Борзенко. Защитник отыграл все 18 матчей в сезоне без единой замены, наиграв тем самым 1726 минут. На втором месте, с двухминутной разнице, расположились капитан Десны Денис Фаворов и его одноклубник Максим Имереков.

Топ-5 футболистов отыгравших наибольшее количество минут в УПЛ-2019/20:

Сергей Борзенко (ФК Львов) — 1726 минут (18 матчей)

Денис Фаворов (Десна) — 1724 (18 матчей)

Максим Имереков (Десна) — 1724 (18 матчей)

Дмитрий Гречишкин (Александрия) — 1720 (18 матчей)

Владислав Огиря (Десна) — 1703 (18 матчей)

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