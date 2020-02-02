Украина

Бывший хавбек Черноморца и Металлиста повесил бутсы на гвоздь.

Кирилл Ковальчук объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

"Дорогие друзья, близкие и болельщики! Я хочу сказать большое Вам спасибо! Тем, кто был рядом на поле, тренерам которые вкладывали силы, всему персоналу, который все эти годы меня поддерживал, и лучшим болельщикам, а также моей семье, которая дала мне поддержку и силы добиваться всех поставленных целей".

"До последнего момента я много думал о том, продолжить ли свою карьеру (спасибо Ордабасы, что до последнего ждали мое решение)! Сегодня, друзья, я решил вам сказать, что настал тот момент, когда я заканчиваю футбольную карьеру", — написал Ковальчук на своей странице в Instagram.

Отметим, что за свою карьеру 33-летний хавбек успел поиграть за Черноморец, Металлист, Томь, Каршияку и Ордабасы.

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