Украина

Футболист рассказал какой футбол хочет навязать команде Роман Санжар.

Полузащитник львовских Карпат Артем Козак прокомментировал процесс подготовки своей команды к весенней части сезона в УПЛ.

"Тренируемся с хорошим настроением, немного накопилась усталость, но это не проблема — такими и должны быть сборы. Должны набрать свои кондиции в любом случае. Готов к борьбе за место в основном составе. У нас сейчас присутствует нешуточная конкуренция, но всегда чувствую в себе уверенность, все остальное зависит от выбора тренерского штаба", — приводит слова футболиста официальный сайт львовян.

"Мы стремимся играть в быстрый и современный футбол, навязывать борьбу сопернику, демонстрировать высокий прессинг и выбегать в скоростные атаки. Главное, чтобы вся команда была мотивирована одной целью. Мы постоянно общаемся с тренерским штабом, наставники прочно сплачивают наш коллектив".

Львовяне проведут спарринг против боснийской Тузла Сити.

"От сегодняшнего матча ожидаю исключительно победы. Нам нужно реализовать все то, над чем упорно работаем на тренировках. У нас мало времени, поэтому нужно за те товарищеские встречи, которые остались, сыграться так, чтобы мы чувствовали и понимали друг друга с полуслова".

Матч Карпаты — Тузла Сити состоится сегодня, 5 февраля, в 14:00.

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