Украина

Футболист отметил, что команды проводит поединки на фоне тяжелых физических нагрузок.

Защитник полтавской Ворсклы Вадим Сапай рассказал как проходит подготовка команды к весенней части сезона в УПЛ.

"Во время подготовки не стоит задача выигрывать товарищеские матчи. За победы в спаррингах очков не дают. Тем более мы работали под нагрузками", — цитирует игрока пресс-служба УПЛ.

Футболист оценил работу с новичками команды.

"Работается с ними хорошо, иначе и быть не может. У нас тренер, который, кроме того, что справедливый, еще и умеет расслабить коллектив, пошутить. При таком наставнике игроки бьются на поле".

"Тренерский штаб ищет различные варианты использования игроков на поле. Вторая половина сезона длинная, возможны различные ситуации — травмы, дисквалификации, кто вылетает, его надо заменить. Универсальные футболисты всегда в цене. Вот у нас есть определенные нюансы с позицией опорного полузащитника, наставники пытаются решить это", — заключил Сапай.

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