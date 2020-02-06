Украина

Вашему вниманию прямая видео-трансляция спарринга между киевским Динамо и норвежским Стремгодсет.

Киевское Динамо проведет очередной контрольный матч на турецком сборе. Соперником "бело-синих" будет представитель высшего дивизиона Норвегии Стремсгодсет.

Начало поединка — сегодня, 6 февраля, 16:00 по киевскому времени.

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