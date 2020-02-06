Михайленко взял с командой 26 футболистов.
Игроки Днепра-1, СК Днепр-1
06 февраля 2020, 13:24
Делегация Днепра-1 отправилась на второй тренировочный сбор в Турцию, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Главный тренер Дмитрий Михайленко включил в заявку команды 26 футболистов:
Вратари: Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко;
Защитники: Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопыренок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков;
Полузащитники: Сергей Кравченко, Юрий Вакулко, Арсений Батагов, Александр Снижко, Игорь Когут, Дмитрий Коркишко, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Алексей Чичиков, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Андрей Киреев;
Форварды: Владислав Супряга, Алексей Хобленко.
На втором сборе Днепр-1 планирует провести пять спаррингов. Соперниками команды станут: Жетису (9 февраля), Чанчунь Ятай (12 февраля), Александрия (12 февраля), Кайрат (15 февраля), Динамо Батуми (16 февраля).
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