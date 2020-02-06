Украина

Михайленко взял с командой 26 футболистов.

Делегация Днепра-1 отправилась на второй тренировочный сбор в Турцию, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Главный тренер Дмитрий Михайленко включил в заявку команды 26 футболистов:

Вратари: Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко;

Защитники: Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопыренок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков;

Полузащитники: Сергей Кравченко, Юрий Вакулко, Арсений Батагов, Александр Снижко, Игорь Когут, Дмитрий Коркишко, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Алексей Чичиков, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Андрей Киреев;

Форварды: Владислав Супряга, Алексей Хобленко.

На втором сборе Днепр-1 планирует провести пять спаррингов. Соперниками команды станут: Жетису (9 февраля), Чанчунь Ятай (12 февраля), Александрия (12 февраля), Кайрат (15 февраля), Динамо Батуми (16 февраля).

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