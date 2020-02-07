Украина

Команда Висенте Гомеса впервые за зимние сборы не сумела одержать победу.

Донецкий Олимпик провел пятый контрольный поединок на турецком сборе. Подопечные Висенте Гомеса встречались с северомакедонской командой Работнички. После четырех кряду побед в товарищеских матчах, на сей раз "олимпийцы" сыграли вничью.

На пропущенный гол визави на 35 минуте, ответил Иван Зотько точным выстрелом на 38-й. Итоговый счет — 1:1.

Олимпик — Работнички 1:1

Голы: Зотько, 38 — Тошевски, 35.

Олимпик: Кичак (Крынский, 45) – Зотько (Цымбалюк, 60), Ксенз (Вербный, 60), Снурницын (Лукьянчук, 60), Кравченко (Лебеденко, 30), Кравчук, Романовский, Балашов (Политыло, 60), Тейшейра (Чогадзе, 60), Имери (Дегтярев, 60), Шахаб (Баланюк, 55).

Следующий поединок "фантазеры" проведут завтра, 8 февраля, против люксембургского Расинг Унион.