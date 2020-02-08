Вашему вниманию видеообзор контрольного поединка дончан.
фото Олимпик
08 февраля 2020, 22:55
В контрольном поединке на тренировочном сборе Олимпик легко одолел Расинг из Люксембурга, забив три безответных гола.
Следующий матч Олимпик проведет против Динамо Батуми 13 февраля.
Олимпик – Расинг 3:0
Голы: Лебеденко, 29, Чогадзе, 60, Шахаб, 79.
Олимпик: Альими (Кичак, 45) – Кравченко (Ксенз, 60), Вербный (Снурницын, 60), Лукьянчук (Зотько, 60), Лебеденко (Имери, 60), Политыло (Кравчук, 60), Романовский (Балашов, 60), Чогадзе (Тейшейра, 60), Дегтярев (Завийский, 60), Баланюк (Шахаб, 55).