Украина

Вашему вниманию прямая видео-трансляция спарринга между киевским Динамо и боснийским Борацом.

Киевское Динамо на тренировочном сборе в Турции готовится провести очередной контрольный поединок. На этот раз соперником команды Михайличенко будет представитель Боснии и Герцеговины — Борац БЛ.

Начало поединка — сегодня, 9-го февраля, в 16:00 по киевскому времени.

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