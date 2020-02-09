Украина

"Бело-синие" победили в товарищеском матче со счетом 4:1.

В контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции Динамо одержало победу над Борацем Банья-Лука со счетом 4:1. Голами в составе киевлян отличились Виталий Миколенко, Мохаммед Кадири, Фран Соль и Карлос Де Пена.

Динамо – Борац Банья-Лука 4:1

Голы: Миколенко, 43, Кадири, 53, Соль, 56, Де Пена, 66 – Враньеш, 70 (пен).

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Миколенко (Пиварич, 46) — Сидорчук (Андриевский, 46), Шепелев (Кадири, 46), Шапаренко (Мащенко, 57) — Дуэлунд (Сухоручко, 57), Вербич (Де Пена, 46), Русин (Соль, 46).

Предупреждения: Вербич, Андриевский.

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