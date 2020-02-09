Днепр-1 расписал ничью с Жетысу

Днепр-1 провел очередной товарищеский поединок на турецком сборе. Соперником команды Дмитрия Михайленко стал казахстанский Жетысу. Матч завершился вничью — 1:1.

В составе украинского коллектива голом отметился Владислав Супряга с передачи Сергея Кравченко.

Днепр-1 — Жетысу 1:1

Голы: Супряга, 27 — Наумов, 65.

Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Когут, Коркишко, Булеца, Супряга.

Днепр-1 (2-й тайм): Клищук — Шаповал, Сваток, Лопыренок, Чичиков, Батагов, Вакулко, Снежко, Тейлор, Назаренко, Хобленко.

Предупреждение: Хобленко.

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