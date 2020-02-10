Киевский коллектив разгромил своего соперника на сборах.
В товарищеском матче между собой встречались Динамо и Борац Банья-Лука.
Украинский клуб оказался сильнее оппонента из Боснии и Герцеговины, отправив четыре гола в ворота соперника.
Обзор матча:
Динамо – Борац Банья-Лука 4:1
Голы: Миколенко, 43, Кадири, 53, Соль, 56, Де Пена, 66 – Враньеш, 70 (пен).
Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Миколенко (Пиварич, 46) — Сидорчук (Андриевский, 46), Шепелев (Кадири, 46), Шапаренко (Мащенко, 57) — Дуэлунд (Сухоручко, 57), Вербич (Де Пена, 46), Русин (Соль, 46).
Предупреждения: Вербич, Андриевский.
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