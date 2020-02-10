Украина

Вашему вниманию прямая трансляция товарищеского матча двух украинских команд.

В понедельник, 10 февраля, состоится тренировочный матч Черноморец — Мариуполь.

Игра пройдет на футбольном поле отеля Старлайт и начнется в 16:00.

Видео трансляция:

Следите за ходом событий матча Черноморец — Мариуполь также благодаря текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.