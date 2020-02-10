В понедельник, 10 февраля, состоится тренировочный матч Черноморец — Мариуполь.

Игра пройдет на футбольном поле отеля Старлайт и начнется в 16:00. 

Видео трансляция

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