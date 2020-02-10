Вашему вниманию прямая трансляция товарищеского матча двух украинских команд.
Черноморец - Мариуполь
10 февраля 2020, 13:19
В понедельник, 10 февраля, состоится тренировочный матч Черноморец — Мариуполь.
Игра пройдет на футбольном поле отеля Старлайт и начнется в 16:00.
Видео трансляция:
Следите за ходом событий матча Черноморец — Мариуполь также благодаря текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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