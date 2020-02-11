Украина

Главный тренер сборной Украины оценил готовность кандидатов в национальную команду.

Андрей Шевченко сделал плановую поездку, где посетил лагерь Динамо и Шахтера. 43-летний специалист остался доволен от увиденного.

"Мы посетили тренировочные лагеря украинских клубов в Турции. Побывали в гостях у Динамо и Шахтера. Команды уже получают нагрузку, идет подготовка к старту второй части сезона. Мы хорошо пообщались с ребятами, с тренерами команд. Оценили состояние, в котором находятся футболисты".

"Это была плановая поездка, со мной были Андреа Мальдера и Андреа Аззалин — тренер по физподготовке, который присоединится к штабу. Кстати, он уже присутствовал на последнем сборе команды перед матчами с Эстонией и Сербией. В то же время, продолжит свою работу в сборной Иван Баштовый".

"Наш штаб получил важные данные о готовности отдельных исполнителей. В целом я доволен увиденным в Турции, наши ребята находятся в хорошем настроении", — приводит слова Андрея Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что в конце марта сборная Украины проведет два товарищеских матча – против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

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