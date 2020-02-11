Украина

В матче был забит всего один гол — 0:1.

Колос минимально уступил Жетысу на сборах в Турции – 0:1. Единственный гол во встрече был забит на 25-й минуте.

Следующий матч Колос проведет 12 февраля против Навбахора из Узбекистана.

Колос: Волынец (Яшков, 46), Ефремов (Морозко, 65), Гавриш, Петров, Емец (Сенько, 65), Богданов (Сорокин, 65), Задоя (Ильин, 46), Ориховский (Черноморец, 65), Вильхамссон (Кожушко, 53), Смирный (Антюх, 65), Лысенко (Мораренко, 65).

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