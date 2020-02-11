Украина

В товарищеском матче Мариуполь оказался сильнее Черноморца.

На сборах между собой встречались две украинские команды – Мариуполь и Черноморец.

Подопечные Александра Бабича оказались сильнее коллектива Остапа Маркевича.

Обзор матча:

Черноморец — Мариуполь 1:2

Голы: Норенков, 76 — Чоботенко, 24, Горбунов, 84

Черноморец (1-й тайм): Паламарчук, на просмотре, Микицей, Велев, Зубейко, Клименко, Зинкевич, Авагимян, Сикорский, на просмотре, на просмотре

Черноморец (2-й тайм): на просмотре, на просмотре, Долгов, Слинкин, Велев, Титаевский, Лиховидько, Норенков, Силич, Брагару, Штогрин

Мариуполь: Гальчук, Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов, Чех (Танковский 70), Федорчук, Полегенько (Кирюханцев 80), Мишнев, Топалов, Кулаков (Фомин 70).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.