Украина

Вашему вниманию прямая видеотрансляция товарищеского матча между Днепром-1 и китайским Чанчунь Ятай.

В Турции состоится спарринг между Днепром-1 и китайским Чанчунь Ятай.

Начало матча — сегодня, 12 февраля, в 14:00

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