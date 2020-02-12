Украина
12 февраля 2020, 07:19
Днепр-1 — Чанчунь Ятай: видео онлайн-трансляция контрольного поединка
Вашему вниманию прямая видеотрансляция товарищеского матча между Днепром-1 и китайским Чанчунь Ятай.
Днепр-1 - Чанчунь Ятай, фото СК Днепр-1
12 февраля 2020, 07:19
В Турции состоится спарринг между Днепром-1 и китайским Чанчунь Ятай.
Начало матча — сегодня, 12 февраля, в 14:00
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