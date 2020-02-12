Украина 12 февраля 2020, 08:19 Динамо — Тобол: видео онлайн-трансляция контрольного поединка Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча между Динамо и Тоболом. Фото ФК Динамо 12 февраля 2020, 08:19 Киевское Динамо сыграет товарищеский матч с представителем чемпионата Казахстана Тоболом. Начало матча — сегодня, 12 февраля, в 15:00. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Динамо Киев Тобол Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте