Украина

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал о подготовке к оставшейся части сезона.

Денис Бойко рассказал, как "бело-синие" готовятся к возобновлению сезона на сборах в Турции.

"Всегда интересно, когда на тренировках играем на что-то – кувырки, отжимания. Какой-то стимул для ребят. Упражнения становятся еще интереснее, когда ставим какое-то условие".

О том, у кого лучший удар в команде

"Насчет силы не знаю. Но главное ведь, не сила удара, а в первую очередь – его точность. Очень хороший, поставленный удар у Карлоса де Пены. У Вити Цыганкова довольно-таки неплохой удар. Многие ребята бьют хорошо, они на каждой тренировке остаются, отрабатывают. Большинство из них бьет на точность, но некоторые и на силу. Наверное, Момо (Кадири) бьет на силу – если уже приложится, то так чтобы аж ниппель вылетел из мяча. Все ребята молодцы, стараются, отрабатывают удары. И не зря, тот же Карлос хорошо продемонстрировал свои удары в играх".

О скором завершении сбора

"В принципе, это не имеет никакого значения, потому что это же не конец чемпионата, не конец сезона. Просто мы переедем в Киев. Да, уже, конечно, хочется домой, все соскучились по семьям, по родным. Хочется немного поменять обстановку, потому что мы здесь все-таки находимся уже две недели. А что касается профессионализма, то в этом плане не должно быть никакого особого настроения – будь то конец сбора, середина или его начало. Это абсолютно не имеет значения, каждый день нужно работать одинаково".

О матче с Борацом

"Обычная игра, как и другие матчи. Сначала мы играли по 45 минут, теперь уже по 90. Набираем необходимый объем игрового времени. Ничего особенного, обычная товарищеская игра, хороший спарринг с обилием моментов. Получился продуктивный спарринг и для команды, и для меня".

О максимальном настрое на игру

"К каждой игре, не важно, это товарищеский матч на сборах или официальный, или даже тренировочная игра, нужно подходить с максимальным настроем. Это работа, которую нужно выполнять. Мы не можем расхлябанно подходить к товарищеской или, тем более, официальной игре.

"Это наша задача, вратарей, подсказывать, помогать ребятам, если они допускают какие-то ошибки или у нас есть определенные недоработки, провалы в обороне. Конечно же, ошибки будут, потому что сейчас предсезонный период, и ребята только начинают чувствовать друг друга. Тренеры указывают им на ошибки, исправляют их. Без ошибок не обойтись, но нужно, чтобы их было как можно меньше. Такие моменты будут, и задача вратарей – помочь ребятам, исправить эти ошибки".

О предстоящем матче с Динамо Тбилиси

"Это последний матч на сборах. Думаю, будет играть приближенный к основному состав. Это мое личное мнение. Эта игра – последняя хорошая игровая репетиция перед официальными матчами".

О готовности к сезону

"Этот вопрос больше к тренерам, им виднее. У нас, вратарей, своя, специальная работа. Могу сказать за вратарей – мы готовы к сезону. Что касается полевых игроков, я думаю и надеюсь, что все ребята тоже готовы – и функционально, и психологически, и тактически", — приводит слова Дениса Бойко официальный сайт Динамо.

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