Украина

Артем Кулаковский продолжит карьеру в полтавской команде.

Официальный сайт Ворсклы объявил о подписании Артема Кулаковского. 18-летний футболист заключил контракт с полтавской командой, однако подробности не сообщаются.

Отметим, что Кулаковский является обладателем молодежного Золотого мяча Украины в номинации "Лучший игрок атакующего плана".

Официальный сайт полтавчан информирует, что на игрока претендовал Шахтер, а Динамо хотело сохранить своего исполнителя.

Отметим, что Кулаковский является уроженцем Полтавской области.

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