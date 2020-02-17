Йовичевич оценил перспективы карьеры Лунина

Хорватский специалист вспомнил о своем соотечественнике Луке Модриче, который несмотря на все сложности сумел сделать себе блестящую карьеру.
Андрей Лунин, photo: Real Oviedo
17 февраля 2020, 13:25
Бывший тренер львовских Карпат, а ныне наставник юношеской команды Динамо Загреб Игор Йовичевич оценил перспективы Андрея Лунина, сравнив его с обладателем Золотого мяча Лукой Модричем.
"Это очень глубокий анализ. Я нахожусь в стороне и мое слово особо ни на что не влияет. Пусть развивается, он молодой пацан, находится в большом клубе".
"Слушайте. Лука Модрич уходил из Динамо Загреб два раза. Пошел в Зрински — вернулся, опять не понравился Динамо, пошел в хорватский Интер — и все равно стал лучшим футболистом мира. В футболе все возможно", — рассказал специалист в интервью YouTube-каналу Бомбардир.
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