Йовичевич оценил перспективы карьеры Лунина

Украина

Хорватский специалист вспомнил о своем соотечественнике Луке Модриче, который несмотря на все сложности сумел сделать себе блестящую карьеру.

Бывший тренер львовских Карпат, а ныне наставник юношеской команды Динамо Загреб Игор Йовичевич оценил перспективы Андрея Лунина, сравнив его с обладателем Золотого мяча Лукой Модричем.

"Это очень глубокий анализ. Я нахожусь в стороне и мое слово особо ни на что не влияет. Пусть развивается, он молодой пацан, находится в большом клубе".

"Слушайте. Лука Модрич уходил из Динамо Загреб два раза. Пошел в Зрински — вернулся, опять не понравился Динамо, пошел в хорватский Интер — и все равно стал лучшим футболистом мира. В футболе все возможно", — рассказал специалист в интервью YouTube-каналу Бомбардир.