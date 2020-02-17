Горбунов продлил контракт с Мариуполем

Украина

Полузащитник Мариуполя Сергей Горбунов заключил новое соглашение с командой.

Официальный сайт "приазовцев" сообщил, что Сергей Горбунов подписал новый контракт с клубом.

Соглашение с 25-летним футболистом будет действовать до лета 2022 года.

Горбунов – воспитанник мариупольского футбола. Он также выступал за Днепр и Шахтер U-21.

В текущем сезоне Горбунов провел 15 матчей в украинской Премьер-лиге: на его счету один гол и одна результативная передача.