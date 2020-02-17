Горбунов продлил контракт с Мариуполем

Полузащитник Мариуполя Сергей Горбунов заключил новое соглашение с командой.
Сергей Горбунов, ФК Мариуполь
17 февраля 2020, 15:59
Официальный сайт "приазовцев" сообщил, что Сергей Горбунов подписал новый контракт с клубом.
Соглашение с 25-летним футболистом будет действовать до лета 2022 года.
Горбунов – воспитанник мариупольского футбола. Он также выступал за Днепр и Шахтер U-21.
В текущем сезоне Горбунов провел 15 матчей в украинской Премьер-лиге: на его счету один гол и одна результативная передача.
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