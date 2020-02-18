Украина

Игрок оказался ненужным чемпионам Венгрии.

Полузащитник Даниил Игнатенко вновь стал игроком ФК Мариуполь на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт "приазовцев".

Первую часть сезона футболист провел в аренде из донецкого Шахтера в Ференцвароше. В команде Сергея Реброва 22-летний хавбек отыграл 22 матча, отметившись по одному разу голом и ассистом.

Для Игнатенко — это уже третье пришествие в Мариуполь на правах аренды из Шахтера. Ранее за мариупольский коллектив футболист выступал во второй части сезона-2017/18 и весь сезон-2018/19.

За это время Игнатенко отыграл 27 матчей в составе команды Александра Бабича, отметившись 1 ассистом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.