Украина 19 февраля 2020, 07:25 Тайсон: Я буду улыбаться, даже когда грустно Бразилец выпустил очередной лирический пост о несправедливости. Тайсон, фото: ФК Шахтер 19 февраля 2020, 07:25 Хавбек донецкого Шахтера Тайсон вновь пожаловался общественности на несправедливое отношение в его сторону со стороны руководства "горняков". Бразилец продолжает испытывать недовольство решением Шахтера не отпускать его в другой клуб менее чем за 30 млн евро, всячески демонстрируя это в социальных сетях. Таким образом, посредством Instagram Тайсон вновь опубликовал пост со следующим выражением: "Я буду улыбаться, даже когда грустно. Я встану даже после падения. Всегда был таким: счастливым, настойчивым, а главное – сильным". Посмотреть эту публикацию в Instagram Vou sorrir mesmo triste. Vou me levantar mesmo após cair. Sempre fui assim, feliz, persistente e acima de tudo forte. 😃🙌✊🏿 Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7) 17 Фев 2020 в 8:30 PST Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Тайсон Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте