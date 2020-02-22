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Football.ua анонсирует поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Болельщики заждались возвращения отечественного первенства по футболу. Сегодня стартует вторая часть украинской Премьер-лиги сезона-2019/20. В Киеве встретятся между собой вторая команда турнирной таблицы сверху и вторая команда снизу.

Динамо — Ворскла

Суббота, 22 февраля, 17:00. Стадион Динамо имени Лобановского, Киев. Прямая трансляция на телеканале 2+2. Главный арбитр — Виталий Романов (Днепр).

В рамках 19-го тура УПЛ встретятся киевское Динамо и полтавская Ворскла. Очной встречей между собой команды Алексея Михайличенко и Юрия Максимова начнут весеннюю часть сезона. Делать какие-либо глобальные выводы и прогнозы на данный поединок, безусловно, сложно. Даже результаты спаррингов на зимних сборах — мало о чем скажут. Однако, как бы там ни было, но исключительно только по зимней подготовке можно делать какие-то прогнозы и анонсы на данный поединок.

Киевское Динамо зимой провело кадровую чистку. Команду покинули ряд игроков, однако не о всех есть смысл разговаривать в контексте предстоящей встречи. Из тех, кто надевал футболку "бело-синих" в официальных матчах осенью, стоит отметить уход в аренду Жерсона Родригеса и казалось "священной коровы" Дениса Гармаша. Оба игрока отправились в аренду в чемпионат Турции. Де-факто команда лишилась также Тамаша Кадара, у которого произошел конфликт с тренерским штабом, а игрок был отправлен в дубль. Скорее всего, свои официальные матчи за киевлян венгерский защитник уже отыграл.

Тяжелая ситуация произошла с Артемом Бесединым, который может остаться вне футбола аж на 4 года. Всем известна ситуация с проваленным допинг-тестом. Киевлянам не пришлось далеко ходить, дабы найти кого-то на позицию форварда, из аренды вернулся Назарий Русин, который неплохо проявил себя на сборах. Также киевляне приобрели на перспективу двух атакующих игроков — Бенито и Ибрагима Каргбо. Однако, в матче против Ворсклы на них не стоит рассчитывать.

Отдельно стоит отметить возвращение датчанина Миккеля Дуэлунда после долгого лечения и вице-чемпиона мира Йосипа Пиварича. Хорват, после длительного отсутствия в составе команды из-за проигранной конкуренции Виталию Миколенко, продемонстрировал, что готов к конкуренции на различных позициях и готов приносить пользу команде. Поэтому стоит ожидать появление Пиварича, как минимум, в заявке на игру. А учитывая то, что Виктор Цыганков большую часть зимних сборов лечился от травм, вполне возможно, что Пиварич может выйти в стартовом составе на левом фланге. В свою очередь, Дуэлунд также порадовал качеством игры.

Также динамовцы порадовали результатами спаррингов на сборах. Да, соперники были далеко не самого высокого уровня, однако и в весенней части им предстоит играть не с более сильными командами. В 12 товарищеских играх киевляни одержали победы в 8 из них. Еще было 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов — 29:9 (+20).

Полтавская Ворскла же далеко не идеально провела спарринги на сборах. Было сыграно 7 поединков, в которых "зелено-белые" добыли 1 победу, еще 4 раза сыграли вничью и дважды проиграли. Разница голов — 7:9 (-2). Но не стоит жестко критиковать за это команду и делать глобальные выводы. Юрию Максимову эта зимняя пауза очень важна была непосредственно для некоторых выводов и более тщательного знакомства с коллективом. Приняв команду в кризисный период, Максимов избавился от ряда игроков, которые до поры до времени считались ключевыми: Петрович, Коломоец, Очигава, а также менее значимые футболисты Хебай и Сакив.

Вместо них пришел опытный защитник Евгений Опанасенко. Также пришли полузащитники Пуцлин, Щербак, Одарюк и нападающие Кулач и Степанюк. Во время спаррингов тренерский штаб экспериментировал почти в каждом матче, тасуя составы и схемы. К этому можно отнестись с огромным понимаем. Команда придет к определенным игровым кондициям как раз ко второму этапу чемпионата Украины. За борьбу в топ-6 речи идти уже не может. Самое главное, пожалуй, остаться в элите украинского футбола, поэтому важно удачно провести второй этап.

Отдельно стоит отметить, что матч состоится не на НСК Олимпийском, где Динамо проводит домашние матчи, а на стадионе имени Лобановского. Всему винной расистский скандал с участием ультрас "бело-синих" и Тайсона во время Классического. Матч пройдет "за закрытыми дверьми", однако игру смогут посетить юные любители футбола, которым не больше 14 лет.

прогноз 2:0

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