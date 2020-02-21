Михайленко — о Ночентини: Человек, который работал с Сарри, точно что-то знает

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Также тренер рассказал, что в большей мере остался доволен зимними сборами.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от прошедших зимних сборов команды, а также рассказал о своем новом помощнике Луиджи Ночентини.

"Сборы прошли продуктивно, мы провели много контрольных матчей, экспериментировали, поэтому сейчас самое важное, что в данный момент в команде никто не болеет, ведь там подхватили какой-то вирус, но сейчас все здоровы и рвутся в бой. Е сли говорить о нашей физической форме, то ее точно все хорошо набрали. Если же говорить о взаимодействии на поле, то нам еще надо улучшать это качество. К нам пришла большая группа новичков, и кто-то был здоров на все сто процентов, кто-то — нет, поэтому на те же налаживание связей, требуется определенное время", — цитирует специалист пресс-служба днепрян.

Михайленко прокомментировал появление в тренерском штабе Луиджи Ночентини, который работал помощником Маурицио Сарри в Эмполи и Наполи.

"Нам нужен был аналитик, ведь надо было по-другому посмотреть на свою работу. Да и просто, это даже полезно для расширения кругозора, ведь человек, который работал с Сарри, точно что-то знает (улыбается). Так что нам интересно и мы очень рады, что он согласился к нам приехать. Он уже с нами дней десять, и с первого же дня принялся за работу".

Первый официальный поединок в 2020-м Днепр-1 проведет против львовских Карпат, которые проводили зимние сборы рядом с командой Михайленко в Турции.

"Мы все жили на одной территории, поэтому буквально через день там все встречались друг с другом. И они на нас смотрели, и мы за ними следили. Плюс они не сильно изменились, и нельзя сказать, что у них кардинально новая команда. Защита все та же, за исключением одного игрока, и можно сказать, что атака изменилась больше", — заключил специалист.

Матч Карпаты — Днепр-1 состоится в восресенье, 23 февраля, в 14:00 на стадионе Украина во Львове. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 19-го тура УПЛ.