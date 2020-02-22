Украина

Новая технология будет впервые опробована в матче Динамо — Ворскла.

В 19-м туре чемпионата Украины впервые в истории турнира будет использована технология видеоассистента арбитра (VAR), сообщает официальный сайт УАФ.

Сначала VAR будет использоваться только на двух матчах тура. Отбор этих поединков будет происходить, исходя из возможности быстрого переезда специально оборудованного автомобиля с одного стадиона на другой (не более 500 километров между городами). Также будет учитываться возможность телетранслятора обеспечить необходимое изображение и количество камер, а кроме того – важность матча.

Прошли тренинг по использованию VAR и были сертифицированы четыре арбитра — Евгений Арановский, Сергей Бойко, Николай Балакин и Виталий Романов.

В 19-м туре технология будет использована на матча Динамо – Ворскла (в Киеве) и Шахтер – Десна (Харьков), а в 20-м – Днепр-1 – Динамо (Днепр) и Заря – Олимпик (Запорожье).