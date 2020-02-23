Украина

Football.ua анонсирует поединок между дончанами и львовянами.

Стартовый в 2020 году тур украинской Премьер-лиги продолжается. В очередном поединке Львов постарается отобрать очки в гостях у Олимпика.

Олимпик — Львов

Воскресенье, 23 февраля, стадион Динамо им. Лобановского, 19:30, главный арбитр — Константин Труханов. Прямая трансляция на Футбол 1

Команды завершили свои тренировочные сборы и намерены продемонстрировать результаты зимней подготовки в очном противостоянии. Несмотря на то, что клубы соседствуют в турнирной таблице, задачи у коллективов стоят разные. Олимпик, который ударно выступает с приходом на тренерский пост Висенте Гомеса, нацелен сражаться за топ-6, а для львовян важно сохранить прописку в элите, так как говорить о еврокубковых амбициях не приходится.

Дончане великолепно провели зимний тренировочный сбор. Олимпик сыграл десять контрольных поединков — девять выиграли и они сыграли вничью. Подобный показатель стал лучшим среди всех отечественных коллективов, что должно вселять положительные ожидания болельщикам "олимпийцев". Опять-таки, благодаря Висенте Гомесу микроклимат в команде заметно улучшился, и в грядущем противостоянии против Львова дончан смело можно считать фаворитами встречи.

"Сине-золотые" подобными показателями на тренировочных сборах похвастаться не могут. Из восьми поединков львовянам лишь в трех удалось победить, три свелись к ничейному результату и два матча было проигранно. Стоит отметить, что после прихода Егише Меликяна команда также несколько приободрилась, но из-за постоянных кадровых изменений крайне сложно предугадать, что ждать от Львова во второй половине сезона.

В первом круге Олимпик уже сумел обыграть "сине-золотых" в выездном поединке. Предположим, что команда Гомеса повторит результат, начав 2020 год с победы в официальном матче. Также стоит отметить, что львовяне крайне сложно набирают очки в выездных поединках, но сыграть вничью гостям может быть вполне по силам.