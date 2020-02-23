Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Клец, Притула, Назарина — Г. Пасич, Лях — Дийе

Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Козак, Бойчук, Лейоус, Тлумак, Слива

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов — Коркишко, Ди Франко, Булеца — Супряга

Запасные: Клищук, Сваток, Шаповал, Вакулко, Снижко, Тейлор, Чичиков

Матч Карпаты — Днепр-1 начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.