Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура УПЛ между Карпатами и Днепром-1.
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23 февраля 2020, 13:13
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Клец, Притула, Назарина — Г. Пасич, Лях — Дийе
Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Козак, Бойчук, Лейоус, Тлумак, Слива
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов — Коркишко, Ди Франко, Булеца — Супряга
Запасные: Клищук, Сваток, Шаповал, Вакулко, Снижко, Тейлор, Чичиков
Матч Карпаты — Днепр-1 начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.