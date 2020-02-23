Украина

Экс-защитник Динамо рассказал о несостоявшемся возвращении в клуб и многом другом.

Владислав Ващук в интервью YouTube-каналу "Любители" рассказал, почему редко улыбался Валерий Лобановский, почему он сам не стал пробивать пенальти на ЧМ-2006 и как не стал тренером Динамо. Кроме того, Ващук обсудил исключение Ман Сити из Лиги чемпионов и другие актуальные футбольные темы.

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