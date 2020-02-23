Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги между донецким Олимпиком и ПФК Львов.

В составе донецкого Олимпика на последнюю игру девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги нашлось место для Ореста Лебеденко и Темура Чогадзе, а у львовян матч с первых минут начнет француз Бопесу.

Олимпик: Крынский — Кравченко, Литвин, Гришко, Лебеденко — Цымбалюк — Чогадзе, Политыло, Кравчук, Балашов — Шахаб.

Запасные: Бетим, Зотько, Вербный, Романовский, Тейшейра, Ксенз, Дегтярев.

ПФК Львов: Пеньков — Гончар, Братков, Борзенко, Татарков — Приймак — Велвес, Сабино, Шина, Бопесу — Алваро.

Запасные: Костык, Ренан, Клименчук, Кравчук, Люлька, Джонатан, Богунов.

Матч Олимпик — ФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.