Хобленко: В игре против Динамо ожидаем положительного результата

Украина

Футболист готовится дебютировать за новую команду.

Нападающий Днепра-1 Алексей Хобленко поделился ожиданиями от следующего поединка своей команды против киевского Динамо. Именно в этом матче футболист сможет дебютировать за днепрян.

"Жду свой дебют в новой команде. Полностью готов к игре. Сейчас полон сил, так что все хорошо. Несмотря на болезнь, которая у меня была во время сборов, с ейчас чувствую себя абсолютно нормально, поэтому готов к игре на все сто процентов".

"В предстоящей встрече ожидаем положительного результата, даже в игре с таким соперником, как Динамо. У нас хорошая команда, все еще впереди. Для нас вторая часть чемпионата только начинается, так что покажет время", — цитирует игрока пресс-служба днепрян.

Матч Днепр-1 — Динамо состоится в пятницу, 28 февраля, в 19:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 20-го тура УПЛ.